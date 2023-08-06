Экс-игрок «Барселоны» Маскерано: «Месси — величайший футболист»

Бывший футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано, ныне тренирующий сборную Аргентины U20, высказался о своём бывшем одноклубнике Лионеле Месси. На данный момент чемпион мира выступает за «Интер Майами».

«Месси контролирует абсолютно все действия, которые происходят во время матча на поле. Я считаю его величайшим футболистом. После всех своих достижений он просто наслаждается жизнью», — приводит слова Маскерано Marca.

Последние два года Месси выступал за французский «ПСЖ». Футболист покинул клуб этим летом, отказавшись продлевать контракт с командой. На правах свободного агента Месси пополнил состав «Интер Майами», за который уже забил пять голов в трех матчах.