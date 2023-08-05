Колумбийский парень получил автограф Месси, но после этого был уволен

Молодой человек по имени Кристиан Саламанка приехал в Майами на заработки и нашел себе работу в качестве дворника на стадионе «Интер Майами». Во время исполнения своих обязанностей Кристиан неожиданно увидел Лионеля Месси и от избытка чувств обратился к нему в неформальной форме.

- Эй, чемпион, дай мне пожалуйста автограф!, - закричал Кристиан и попросил Месси расписаться на его майке.

Месси-то расписался, но столь близкий контакт с поклонником так напугал секьюрити клуба (а в США все с этим серьезно), что они подбежали к Саламанке, оттащили его, а впоследствии он был уволен. Но зато остался с автографом.