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США. МЛС

Колумбийский парень получил автограф Месси, но после этого был уволен

05 Августа 2023 • 17:17 Комментировать

Молодой человек по имени Кристиан Саламанка приехал в Майами на заработки и нашел себе работу в качестве дворника на стадионе «Интер Майами». Во время исполнения своих обязанностей Кристиан неожиданно увидел Лионеля Месси и от избытка чувств обратился к нему в неформальной форме.

- Эй, чемпион, дай мне пожалуйста автограф!, - закричал Кристиан и попросил Месси расписаться на его майке.

Месси-то расписался, но столь близкий контакт с поклонником так напугал секьюрити клуба (а в США все с этим серьезно), что они подбежали к Саламанке, оттащили его, а впоследствии он был уволен. Но зато остался с автографом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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