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США. МЛС

Месси придумал новое празднование голов

04 Августа 2023 • 01:00 Комментировать

Сделав дубль в матче с «Орландо Сити», аргентинский нападающий Лионель Месси придумал новое празднование гола - он сымитировал традиционное приветствие организации «черная пантера», особенно популярной в 60-е годы прошлого столетия, что очень понравилось американцам, особенно черным.

Надо заметить, что приход Месси резко изменил результаты «Интер Майами» - до этого последняя в турнирной таблице, команда выиграла все матчи, в которых уже успел сыграть знаменитый аргентинец. Напомним, что ранее Лионель Месси выступал за парижский «ПСЖ», в нем он провел два предыдущих года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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