Месси придумал новое празднование голов

Сделав дубль в матче с «Орландо Сити», аргентинский нападающий Лионель Месси придумал новое празднование гола - он сымитировал традиционное приветствие организации «черная пантера», особенно популярной в 60-е годы прошлого столетия, что очень понравилось американцам, особенно черным.

Надо заметить, что приход Месси резко изменил результаты «Интер Майами» - до этого последняя в турнирной таблице, команда выиграла все матчи, в которых уже успел сыграть знаменитый аргентинец. Напомним, что ранее Лионель Месси выступал за парижский «ПСЖ», в нем он провел два предыдущих года.