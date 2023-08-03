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США. МЛС

​Агуэро предположил, почему Месси выбрал Майами вместо Саудовской Аравии

03 Августа 2023 • 17:29 Комментировать

Лионель Месси стал летним новичком «Интер Майами», хотя мог отправиться в Саудовскую Аравию и снова играть в одной лиге с Криштиану Роналду. По поводу выбора аргентинца высказался его близкий друг – Серхио Агуэро.

«Думаю, что между Майами и Саудовской Аравией Лео выбрал первый вариант из-за комфорта. Майами – хорошее место, здесь много латиноамериканцев. Он наверняка также думал о своей семье, в Саудовской Аравии им было бы сложнее», - сказал Агуэро Stake.

Напомним, что Лионель Месси заключил с «Интер Майами» контракт до конца сезона 2025 года. В трёх матчах за новую команду звёздный аргентинец забил пять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Серхио Агуэро Интер Майами
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