​Агуэро предположил, почему Месси выбрал Майами вместо Саудовской Аравии

Лионель Месси стал летним новичком «Интер Майами», хотя мог отправиться в Саудовскую Аравию и снова играть в одной лиге с Криштиану Роналду. По поводу выбора аргентинца высказался его близкий друг – Серхио Агуэро.

«Думаю, что между Майами и Саудовской Аравией Лео выбрал первый вариант из-за комфорта. Майами – хорошее место, здесь много латиноамериканцев. Он наверняка также думал о своей семье, в Саудовской Аравии им было бы сложнее», - сказал Агуэро Stake.

Напомним, что Лионель Месси заключил с «Интер Майами» контракт до конца сезона 2025 года. В трёх матчах за новую команду звёздный аргентинец забил пять голов.