Наставник «Орландо Сити»: «Месси должны были удалить, мне всё равно, что это Месси»

Главный тренер «Орландо Сити» Оскар Пареха заявил, что нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси должны были удалить ещё в первом тайме.

Встреча 1/16 Кубка лиг завершилась победой «Интер Майами» со счетом 3:1. Месси записал на свой счет два забитых мяча. На 21-й минуте игры аргентинец получил предупреждение, а в самом конце первой половины матча грубо сыграл против соперника, но арбитр не рискнул удалить Месси.

«Сегодня был цирк. У Месси должна была быть вторая желтая. Мне все равно, Месси он или нет», — приводит слова тренера Goal.

36-летний нападающий перебрался в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. В трех матчах в составе новой команды Месси забил пять мячей и отдал один голевой пас.