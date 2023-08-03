Месси стал рекордсменом «Интер Майами» за три матча

Главная звезда «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в прошедшем матче против «Орландо» в рамках 1/16 финала Кубка лиг. Встреча завершилась победой команды аргентинца со счетом 3:1.

Согласно статистическому отчету Opta, 36-летний Месси стал первым футболистом в истории команды из Флориды, который забил больше одного мяча в двух матчах кряду. Напомним, что в предыдущем матче южноамериканец отметился дублем в ворота «Атланты Юнайтед».

Лионель стал игроком «Интер Майами» в текущее трансферное окно. С опытным нападающим был подписан контракт до конца 2025 года. В США заработная плата форварда составит 60 миллионов в год.