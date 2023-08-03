Месси сделал шесть голевых действий в трёх матчах за «Интер Майами»

Звездный новичок «Интер Майами» Лионель Месси ударно начал свою карьеру в команде из Флориды. В трех поединках 36-летний аргентинский нападающий отметился шестью голевыми действиями. Форвард забил пять мячей и сделал результативную передачу.

Вместе с Месси команда одержала три победы подряд. «Интер Майами» одолел «Крус Асуль» (2:1), «Атланту Юнайтед» (4:0) и «Орландо» (3:1).

Лионель пополнил ряды американского коллектива в летнее трансферное окно. Аргентинец перебрался из «ПСЖ» на правах свободного агента. Месси подписал контракт до конца 2025 года. Его заработная плата составляет 60 миллионов за сезон.