Месси высказался о победе «Интер Майами»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал пост в социальных сетях после победы над «Орландо Сити» в поединке 1/8 финала Кубка лиг, в котором участвуют команды из США и Мексики.

«Отличная игра. Я доволен нашей победой. Спокойной ночи, Майами», - гласит сообщение 36-летнего аргентинца в соцсети.

Напомним, что поединок завершился победой «Интер Майами» со счетом 3:1. Месси записал себе в актив два забитых мяча.

Лионель пополнил ряды команды из Флориды этим летом, заключив трудовое соглашение до конца 2025 года. Заработная плата аргентинца составляет порядка 60 миллионов в год.