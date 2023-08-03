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США. МЛС

Месси высказался о победе «Интер Майами»

03 Августа 2023 • 07:51 Комментировать

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал пост в социальных сетях после победы над «Орландо Сити» в поединке 1/8 финала Кубка лиг, в котором участвуют команды из США и Мексики.

«Отличная игра. Я доволен нашей победой. Спокойной ночи, Майами», - гласит сообщение 36-летнего аргентинца в соцсети.

Напомним, что поединок завершился победой «Интер Майами» со счетом 3:1. Месси записал себе в актив два забитых мяча.

Лионель пополнил ряды команды из Флориды этим летом, заключив трудовое соглашение до конца 2025 года. Заработная плата аргентинца составляет порядка 60 миллионов в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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