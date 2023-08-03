Маэстро продолжает творить: дубль Месси позволил «Интер Майами» пройти в 1/8 финала Кубка лиг сквозь «Орландо Сити»

В матче 1/16 финала Кубка лиг MLS + MX «Интер Майами» с Лионелем Месси в стартовом составе противостоял действующему победителю данного турнира команде «Орландо Сити».

Интер Майами – Орландо Сити – 3:1 (1:1)

Голы: Месси, 7 (1:0), Сесар Араухо, 17 (1:1), Хосеф Мартинес, 51, с пенальти (2:1), Месси, 72 (3:1).

Тропический ливень

Изначально матч был запланирован на 20:00 2 августа UTC-4 (3:00 3 августа мск). Однако в дело вмешалась небесная канцелярия. В Майами сейчас тропический сезон, а значит, время знатных ливней. Так получилось, что очередной грозовой дождь накрыл Майами как раз к началу матча местной команды против «Орландо Сити». Ну или же наоборот: время матча было назначено пару дней назад как раз на время предстоявшего ливня.

В итоге начало матча было передвинуто вперёд на отметку в 4:35 мск, то есть на час 35 минут. За это время ливень прекратился, а работники стадиона с помощью специальных швабр устранили последствия возникшего потопа. В начальные 45 минут, пока всё это происходило, телезрителям демонстрировали первый тайм прошлого матча «Интер Майами» в Кубке лиг, где Лионель Месси оформил дубль. Кроме того, в той игре аргентинец оформил ещё и голевую передачу, а до этого во встрече с командой «Крус Асуль» отметился одним забитым мячом в самой концовке.

До перерыва

Отчётный матч проходил в рамках 1/16 финала Кубка лиг. На седьмой минуте состоялось то самое событие, ради которого стоило ждать полтора часа, пока не прозвучал стартовый свисток. Нетрудно догадаться, что это событие – очередной гол Лео Месси, уже четвёртый в трёх матчах за «Интер Майами». Бывший партнёр Месси по «Барселоне» Бускетс, можно сказать, начал атаку хозяев из центра поля, через Кремаски мяч дошёл до Тейлора, а тот из зоны левого инсайда подкрутил сферу к линии вратарской. Там Лео чётко принял мяч на грудь и вторым касанием, не дав круглому опуститься на газон, упаковал его в цель мимо Гальесе (1:0).

Естественно, «Орландо Сити» такое положение дел не устраивало. На пятнадцатой минуте было подключение Макгуайра по левому полуфлангу с низовым ударом в ближний угол – неточным. А ещё через пару минут счёт таки стал равным. Гостям принёс локальный успех активный отрезок у чужих ворот. Экс-полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра исполнил штрафной с правого фланга, Бускетс выбил мяч за лицевую, и поэтому «Орландо Сити» заработал угловой на левом краю. Как его разыграли? Перейра покатил на Ангуло, с чьим низовым ударом справился Коллендер, однако на добивании оказался Сесар Араухо, поразивший с нескольких метров правый нижний угол (1:1).

Где-то с середины тайма инициатива плотно отошла к «Интер Майами». По истечении получаса игры Месси, получив мяч справа от Хосефа Мартинеса, которому, в свою очередь, вручил владение Йедлин, облизнул своим ударом левую штангу. Около сороковой минуты пробивал Тейлор примерно с линии штрафной площади и направил мяч рядом с правой стойкой ворот «Орландо Сити». На 45-й минуте Месси фирменно приложился со штрафного под перекладину, чем спровоцировал отличный сэйв Гальесе, перемахнувшего мяч на угловой. Также Кремаски в добавленное время отметился своим ударом в правый угол – не попал немного.

После перерыва

Второй тайм, как и первый, ознаменовался быстрым голом «розовых». Команда Херардо Мартино заработала пенальти, с которым игроки гостей не были согласны, но не смогли переубедить по этому поводу арбитра. Хосеф Мартинес открывался по зоне левого инсайда и двигался с мячом к углу вратарской, однако был уронен на газон Антонио Карлосом. Футболисту «Орландо Сити» досталась жёлтая карточка, а одиннадцатиметровый был реализован хозяевами. Но не Месси, а сам пострадавший Хосеф Мартинес с точки отправил мяч низом в левую часть створа, тогда как Гальесе завалился в противоположный угол (2:1).

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«Интер Майами» после этого заиграл по счёту, но «Орландо Сити» не знал, как ему второй раз сравнять счёт. Фантазии «львам» хватало лишь на удары мимо створа плюс-минус с линии штрафной площади. Тот же Маурисио Перейра так делал, пока не заменился. А потом о себе вновь заявил Маэстро. Тейлор в контратаке выполнил подачу из левой части штрафной площади в центр, Хосеф Мартинес сбросил мяч в сторону левой же штанги, и Месси с лёта отправил его в ближний угол, забив свой пятый гол в трёх матчах за американскую команду (3:1). На этом, в общем-то, всё было уже решено. Забил бы позже Тейлор с левого полуфланга – счёт стал бы крупным, но он ударил выше. В конце компенсированного времени гости вроде бы отличились вторым голом, когда Араухо замкнул в пустой правый угол прострел с левой стороны, но взятие ворот было отменено ВАРом из-за офсайда.

Во втором тайме за команду из Майами дебютировал экс-партнёр Месси по «Барселоне» Жорди Альба, а сам Лео, кстати, ещё в первом тайме получил жёлтую карточку за грубую игру. В концовке из-за травмы у хозяев был заменён Диксон Арройо, покинувший поле на носилках. Итак, в 1/8 финала Кубка лиг MLS + MX «Интер Майами» сыграет с «Далласом». Посмотрим, проследует ли в четвертьфинал турнира команда Херардо Мартино.

Кирилл Иванцов