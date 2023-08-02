Вингер сборной Грузии перебрался в МЛС

Левый вингер национальной сборной Грузии Саба Лобжанидзе продолжит свою карьеру в клубе МЛС «Атланта Юнайтед». О переходе футболиста за 1,5 млн евро сообщает авторитетный портал Transfermarkt. Отмечается, что грузин подписал контракт с новой командой на три года.

28-летний Лобжанидзе – уроженец Тбилиси, профессиональную карьеру начал в рядах родного клуба - тбилисского «Динамо». С 2017 по 2019 годы играл в датском клубе «Раннерс», а после – перебрался в Турцию. В Турции выступал за такие клубы как «Анкарагюджю», «Хатайспор» и «Фатих Карагюмрюк».

С 2017 года и по настоящее время выступает за национальную сборную Грузии.