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США. МЛС

Вингер сборной Грузии перебрался в МЛС

02 Августа 2023 • 21:43 Комментировать

Левый вингер национальной сборной Грузии Саба Лобжанидзе продолжит свою карьеру в клубе МЛС «Атланта Юнайтед». О переходе футболиста за 1,5 млн евро сообщает авторитетный портал Transfermarkt. Отмечается, что грузин подписал контракт с новой командой на три года.

28-летний Лобжанидзе – уроженец Тбилиси, профессиональную карьеру начал в рядах родного клуба - тбилисского «Динамо». С 2017 по 2019 годы играл в датском клубе «Раннерс», а после – перебрался в Турцию. В Турции выступал за такие клубы как «Анкарагюджю», «Хатайспор» и «Фатих Карагюмрюк».

С 2017 года и по настоящее время выступает за национальную сборную Грузии.
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Евро-Футбол.Ру,
Атланта Юнайтед трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Саба Лобжанидзе
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