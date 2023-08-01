Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Главное желание Рамоса - продолжить играть вместе с Месси

01 Августа 2023 • 23:59 Комментировать

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос мечтает оказаться в «Интере» - но не миланском, а из Майами. Рамос хочет играть бок о бок с Лионелем Месси, так утверждает испанское издание Mundo Deportivo.

Ранее он также выступал за «ПСЖ» - и также, как и Месси, покинул клуб после двух лет выступлений в нем. Но если «Интер Майами» так и не пригласит его, то Рамос, скорее всего, попробует договориться с кем-нибудь в Саудовской Аравии и поднять напоследок денег. Там претенденты на его услуги наверняка найдутся.

Напомним, что ранее в своей карьере Рамос выступал в составе «Севильи» и мадридского «Реала», помимо «ПСЖ». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Рамос Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
01 Августа
23:59 · США. МЛС
Главное желание Рамоса - продолжить играть вместе с Месси
23:34 · Испания. Ла Лига
Альба: «Я не смог посмотреть недавнее «эль класико»
22:28 · Бразилия
Лукас Моура определился с новым клубом слухи
20:32 · США. МЛС
Альба высказался о воссоединении с Месси и Бускетсом в «Интер Майами»
15:59 · США. МЛС
​Игрок «Интер Майами»: «Думаю, Месси довольно хорошо говорит по-английски»
07:30 · Италия. Серия А
Лосано может продолжить карьеру в лиге, где играет Месси
31 Июля
21:47 · США. МЛС
Вела: «В МЛС Месси придётся делать немного больше, чем в предыдущих командах»
08:15 · США. МЛС
Раскрыта стоимость рекламы у Роналду и Месси в соцсетях
30 Июля
17:31 · США. МЛС
​Тренер «Орландо Сити» высказался перед матчем против Месси
11:54 · США. МЛС
«Интер Майами» подписал аргентинского полузащитника официально
29 Июля
21:25 · США. МЛС
Суарес: «Интер Майами» на меня не выходил
14:40 · США. МЛС
​Месси, Бекхэм и Бускетс поужинали со вторыми половинками 2 фото
02:06 · Товарищеские матчи
Анчелотти сравнил уровень МЛС и чемпионата Саудовской Аравии с европейскими лигами 1
01:11 · Бразилия
Диего Коста интересен клубам из трёх лиг
00:40 · США. МЛС
Стал известен наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для Серхио Рамоса
Все новости
Рекомендуем