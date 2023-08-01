Главное желание Рамоса - продолжить играть вместе с Месси

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос мечтает оказаться в «Интере» - но не миланском, а из Майами. Рамос хочет играть бок о бок с Лионелем Месси, так утверждает испанское издание Mundo Deportivo.

Ранее он также выступал за «ПСЖ» - и также, как и Месси, покинул клуб после двух лет выступлений в нем. Но если «Интер Майами» так и не пригласит его, то Рамос, скорее всего, попробует договориться с кем-нибудь в Саудовской Аравии и поднять напоследок денег. Там претенденты на его услуги наверняка найдутся.

Напомним, что ранее в своей карьере Рамос выступал в составе «Севильи» и мадридского «Реала», помимо «ПСЖ».