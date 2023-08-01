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США. МЛС

Альба высказался о воссоединении с Месси и Бускетсом в «Интер Майами»

01 Августа 2023 • 20:32 Комментировать
Интер Майами
...
Шарлотт
21.08 02:30

Левый защитник Жорди Альба поделился мыслями о воссоединении с двумя бывшими товарищами по «Барселоне».

Вместе с испанским латералем за «Интер Майами» выступают Лионель Месси и Серхио Бускетс – в своё время все трое на протяжении долгих лет были ключевыми игроками «Барселоны».

«Я очень рад снова выступать с Лео и Серхио. Но дело не только в нас троих, ведь в команде есть другие хорошие игроки. Мы все здесь для того, чтобы бороться и добиваться побед.

Месси не очень хорошо провёл первый год в Париже, но затем к нему вернулась радость. Лео очень требователен к себе, и он приехал в Майами для того, чтобы выиграть здесь всё. Мы будем помогать ему в этом», – приводит Barca Universal слова Альбы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Серхио Бускетс Жорди Альба Интер Майами
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