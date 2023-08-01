​Игрок «Интер Майами»: «Думаю, Месси довольно хорошо говорит по-английски»

Футболист «Интер Майами» Роберт Тэйлор заявил, что звёздный Лионель Месси может разговаривать на английском языке.

«Я беру уроки испанского, а он берёт уроки английского. Футбол – это язык, и вам не обязательно говорить на одном языке, чтобы играть вместе. Я слышал, как Месси сказал пару вещей на английском мне и нескольким игрокам вокруг. Думаю, он довольно хорошо говорит по-английски», - сказал Тэйлор Sky Sports.

Напомним, что недавно 36-летний Лионель Месси подписал с «Интер Майами» контракт, рассчитанный до конца сезона 2025 года.

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