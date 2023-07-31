Почему Месси не сделает «Интер Майами» чемпионом МЛС

Лионель Месси сразу же стал приносить пользу «Интер Майами». В двух прошедших матчах за новый клуб звёздный аргентинец записал на свой счёт три гола и один голевой пас на партнёра. Впрочем, даже с Месси «Интер Майами» вряд ли сможет претендовать на чемпионство, а если быть точнее – на кубок МЛС, уже в этом сезоне. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает о перспективах команды Месси в лиге.

Мгновенный эффект Месси

Когда стало понятно, что Месси не будет продлевать контракт с «ПСЖ», вариант с переходом аргентинца в «Интер Майами» казался маловероятным. Проще было поверить в возвращение Лео в «Барселону», либо же в его переезд в «Аль-Хиляль», ведь в Саудовской Аравии собирается лига звёзд во главе с Криштиану Роналду. Но Месси сделал выбор в пользу «Интер Майами». Очевидно, что после триумфа на чемпионате мира Лионель захотел более спокойной жизни для себя и своей семьи. В «Барселоне» или «Аль-Хиляле» Месси столкнулся бы с куда большим давлением – ему пришлось бы напрягаться, снова тягаться с Роналду и так далее. В Майами же аргентинец сможет играть в футбол ради удовольствия, чего ему явно не хватало в Париже.

Эффект Месси был мгновенным – интерес к МЛС серьёзно вырос, телеправа подорожали, ценник на билеты «Интер Майами» подскочил (на чёрном рынке цифры вообще были сумасшедшими), а футболки команды распродаются сумасшедшими темпами. В общем, Дэвид Бекхэм и другие владельцы «Интер Майами» могут собой гордиться. Им удалось заполучить Месси, хотя даже по меркам МЛС клуб является не самым статусным. Стадион, на котором «Интер Майами» принимает своих соперников, вмещает всего лишь 18 тысяч зрителей…

Месси мгновенно стал давать эффект и на футбольном поле. В матчах Кубка лиг против «Крус Асуль» и «Атланта Юнайтед» чемпион мира принял непосредственное участие в четырёх голах команды из семи, отличившись тремя результативными ударами и одним ассистом.

Месси не сделает «Интер Майами» чемпионом

От Месси можно и дальше ждать голевых подвигов в «Интер Майами». Аргентинец способен творить волшебство в атаке, но всех проблем команды он точно не решит. Не стоит забывать, что «Интер Майами» в целом является достаточно слабой командой. Сейчас она занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от зоны, которая может дать билет в плей-офф не критичное, его можно отыграть, но на одном лишь Месси команда Херардо Мартино вряд ли выедет. К тому же далеко не факт, что на Лео можно будет постоянно положиться. Дальше он может столкнуться с трудностями, о которых говорил Уэйн Руни.

«Ему будет нелегко здесь. Звучит безумно, но футболисты, которые сюда приезжают, обнаруживают, что это тяжёлая лига. Переезды, разные условия в городах, энергичные и напряжённые матчи…» - рассказывал Руни недавно.

Помимо Месси «Интер Майами» летом подписал таких известных звёзд как Серхио Бускетс и Жорди Альба. Как следствие, в рейтинге команд МЛС по стоимости (данные портала transfermarkt) клуб вдруг выскочил на первое место. Но надо понимать, что Месси оценивается в 35 миллионов евро, а вся остальная команда – в 48,6 миллиона евро. Наглядный показатель.

Серьёзной проблемой «Интер Майами» является оборона. Нынешний сезон МЛС команда начала с двух «сухих» матчей. С тех пор у коллектива из Майами не было ни одной игры на ноль. Получается, команда пропускала в 20 последних матчах МЛС, из которых выиграла только три. Как мы уже сказали, состав «Интер Майами» недавно пополнил Жорди Альба, однако он всегда был более заточен на атаку, хоть и является левым защитником. Едва ли в 34 года испанец станет надёжным оборонцем. Вопреки мнению многих европейцев, МЛС не является пенсионерской лигой, так что Альба может не надеяться на то, что в оборонительной работе ему не придётся напрягаться.

С приходом Месси все футболисты «Интер Майами» наверняка работают с удвоенной отдачей на тренировках и в матчах. Но в этой команде Лионеля окружают в основном гораздо менее качественные игроки, чем в сборной Аргентины, поэтому звёздному форварду будет сложно тащить на себе «Интер Майами». Пока что шансов на кубок МЛС у команды практически нет. Если Месси и компания смогут выйти в плей-офф и далеко там пройти, это будет большим чудом. Чтобы всерьёз претендовать на титул в будущем, «Интер Майами» должен продолжать усиливать состав.

Александр Тихий