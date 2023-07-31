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США. МЛС

Вела: «В МЛС Месси придётся делать немного больше, чем в предыдущих командах»

31 Июля 2023 • 21:47 Комментировать

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела поделился комментарием о переходе в «Интер Майами» звёздного аргентинца Лионеля Месси.

«В Европе нападающих всегда обслуживают одноклубники, но в МЛС Месси придется делать немного больше, чем в предыдущих командах. Месси понравится здесь. Хоть он и безумно популярен, но жизнь здесь спокойнее», — цитирует футболиста Goal.

Напомним, 36-летний аргентинец перебрался в «Интер Майами» из «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В двух матчах за новый клуб Месси отметился тремя забитыми голами и сделал один ассист.

Следующий матч «Интер Майами» проведет 21 августа против клуба «Шарлотт».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Карлос Вела Интер Майами Лос-Анджелес
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