Раскрыта стоимость рекламы у Роналду и Месси в соцсетях

Португальский нападающий Криштиану Роналду больше всех получает за рекламный пост в социальных сетях. Об этом сообщили журналисты таблоида The Sun.

По сведениям источника, за одну рекламную публикацию 38-летний форвард получает 2,2 миллиона евро. Он опережает по этому показателю звездного аргентинца Лионеля Месси. 36-летний южноамериканец зарабатывает на одном посте 1,52 миллиона евро.

Роналду с января текущего года выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Что касается Месси, то Лионель этим летом перебрался в МЛС, заключив трудовое соглашение с «Интер Майами».