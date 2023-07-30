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США. МЛС

​Тренер «Орландо Сити» высказался перед матчем против Месси

30 Июля 2023 • 17:31 Комментировать

Лионель Месси забил три гола в двух матчах за «Интер Майами» в Кубке лиг. Следующим соперником команды Херардо Мартино будет «Орландо Сити». Рулевой этого коллектива Оскар Пареха ответил на вопрос, что бы он хотел передать «Интер Майами» и лично Месси.

«Мы будем готовы. Месси привлекает много внимания, но мы знаем, кто мы есть. Мы собираемся выиграть этот матч», - сказал Пареха журналистам во время пресс-конференции.

«Интер Майами» и «Орландо Сити» проведут матч 2 августа.

Напомним, что недавно звёздный Лионель Месси подписал с «Интер Майами» контракт, который рассчитан до конца сезона 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Орландо Сити Интер Майами Оскар Пареха
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