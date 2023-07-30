Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

«Интер Майами» подписал аргентинского полузащитника официально

30 Июля 2023 • 11:54 Комментировать

20-летний атакующий полузащитник Факундо Фариас, выступавший на родине за «Колон», продолжит карьеру в МЛС. Новым местом работы игрока стал «Интер Майами», за который выступает звездный нападающий Лионель Месси.

Стоит отметить, что Факундо стал шестым представителем Аргентины в команде из Флориды.

В текущем сезоне хавбек принял участие в восьми матчах чемпионата Аргентины, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

Ближайший поединок «Интер Майами» проведет против «Орландо Сити» в рамках 1/16 финала Кубка лиги. Встреча состоится в среду, 2 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Майами Факундо Фариас трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июля
11:54 · США. МЛС
«Интер Майами» подписал аргентинского полузащитника официально
29 Июля
21:25 · США. МЛС
Суарес: «Интер Майами» на меня не выходил
14:40 · США. МЛС
​Месси, Бекхэм и Бускетс поужинали со вторыми половинками 2 фото
02:06 · Товарищеские матчи
Анчелотти сравнил уровень МЛС и чемпионата Саудовской Аравии с европейскими лигами 1
01:11 · Бразилия
Диего Коста интересен клубам из трёх лиг
00:40 · США. МЛС
Стал известен наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для Серхио Рамоса
28 Июля
22:10 · США. МЛС
Пике: «Игра в МЛС пойдёт Месси на пользу»
15:40 · Испания. Ла Лига
​Лапорта: «Понимаем причины, по которым Месси решил поехать в Майами» 1
15:32 · Испания. Ла Лига
​Лапорта – о Месси: «Моя совесть чиста»
10:50 · США. МЛС
Бекхэм оценил трансфер Месси
27 Июля
17:56 · США. МЛС
​«Я вернусь»: Бекхэм вдохновлён Месси 1
14:42 · США. МЛС
​Месси сделал подарок всем одноклубникам в «Интер Майами»
13:39 · Бразилия
​Тренер «Гремио» подтвердил, что Суарес не воссоединится с Месси летом
08:54 · США. МЛС
Игрок «Интер Майами» выбрал между Месси и Бускетсом
26 Июля
20:44 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» отреагировал на уход фанатов после замены Месси
Все новости
Рекомендуем