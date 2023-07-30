20-летний атакующий полузащитник Факундо Фариас, выступавший на родине за «Колон», продолжит карьеру в МЛС. Новым местом работы игрока стал «Интер Майами», за который выступает звездный нападающий Лионель Месси.

Стоит отметить, что Факундо стал шестым представителем Аргентины в команде из Флориды.

В текущем сезоне хавбек принял участие в восьми матчах чемпионата Аргентины, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

Ближайший поединок «Интер Майами» проведет против «Орландо Сити» в рамках 1/16 финала Кубка лиги. Встреча состоится в среду, 2 августа.