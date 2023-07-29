Суарес: «Интер Майами» на меня не выходил

Форвард бразильского «Гремио» Луис Суарес высказался об интересе к нему со стороны «Интер Майами».

«Конечно, я знаю, что представители «Интер Майами» разговаривали с «Гремио», но получили отказ в трансфере. Со мной из американского клуба никто не говорил», — заявил Суарес изданию The Athletic.

Ранее уругвайский форвард сообщил, что договорился с «Гремио» о досрочном расторжении контракта из-за хронической травмы колена.

В составе бразильской команды 36-летний Суарес сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 13 голов и записал на свой счет 9 голевых передач.

Напомним, этим летом в «Интер Майами» перебрался бывший одноклубник Суареса по «Барселоне» Лионель Месси.