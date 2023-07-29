Звёздный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал несколько фотографий в социальных сетях. Судя по всему, аргентинец весело провёл время в большой компании. Вместе с Месси поужинали Серхио Бускетс и Дэвид Бекхэм. Их сопровождали вторые половинки – Антонелла Рокуццо, Елена Галера и Виктория Бекхэм.

Напомним, что Месси и Бускетс перебрались в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Бекхэм, как известно, является главным владельцем этого клуба.

В двух матчах за «Интер Майами» Лионель Месси записал на свой счёт три забитых гола. Контракт аргентинца рассчитан до конца сезона 2025 года.