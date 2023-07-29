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США. МЛС

​Месси, Бекхэм и Бускетс поужинали со вторыми половинками фото

29 Июля 2023 • 14:40 Комментировать (1)

Звёздный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал несколько фотографий в социальных сетях. Судя по всему, аргентинец весело провёл время в большой компании. Вместе с Месси поужинали Серхио Бускетс и Дэвид Бекхэм. Их сопровождали вторые половинки – Антонелла Рокуццо, Елена Галера и Виктория Бекхэм.

Напомним, что Месси и Бускетс перебрались в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Бекхэм, как известно, является главным владельцем этого клуба.

В двух матчах за «Интер Майами» Лионель Месси записал на свой счёт три забитых гола. Контракт аргентинца рассчитан до конца сезона 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Серхио Бускетс Виктория Бекхэм Антонелла Рокуццо Интер Майами
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Комментарии (1)
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andi
29 Июля 2023 в 14:47
А где на фото вторые половинки , уже напились?
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