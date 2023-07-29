Стал известен наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для Серхио Рамоса

Центральный защитник Серхио Рамос может оказаться в МЛС.

37-летний игрок находится в статусе свободного агента с момента ухода из «Пари Сен-Жермен» по окончании прошедшего сезона. Испанец мог переехать в Саудовскую Аравию, но так и не достиг договорённости с «Аль-Насром». Теперь же, как докладывает Mundo Deportivo, наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Рамоса является МЛС. По слухам, «Лос-Анджелес» готов предложить экс-капитану мадридского «Реала» краткосрочный контракт.

Серхио Рамос выступал за «ПСЖ» на протяжении двух лет. Ветеран принял участие в 58 матчах за французский коллектив, отметившись шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.