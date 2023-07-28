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США. МЛС

Пике: «Игра в МЛС пойдёт Месси на пользу»

28 Июля 2023 • 22:10 Комментировать
Интер Майами
...
Шарлотт
21.08 02:30

Бывший центральный защитник «Барселоны» Херард Пике поделился мыслями о выступлении Лионеля Месси за «Интер Майами».

Аргентинец пополнил ряды американского клуба в текущем месяце. Ранее он покинул «Пари Сен-Жермен», с которым не продлил истекавший контракт.

«Переход в клуб МЛС – хороший стратегический вариант для Месси. Это пойдёт ему на пользу, так как он всегда хотел получить подобный опыт. Просто посмотрите, что он сделал в своих первых матчах за «Интер Майами»... Лео обладает выдающимися качествами, от этого выиграет вся лига», – приводит Barca Universal слова Пике.

В двух стартовых матчах за «Интер Майами» Месси отметился тремя забитыми голами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херард Пике Интер Майами
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