Бекхэм оценил трансфер Месси

Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм в очередной раз высказался о подписании нападающего Лионеля Месси.

«Трансфер Месси – один из самых главных переходов в истории американского спорта. Мы говорим о самом крупном спортивном рынке в мире. Подписать Лео в «Интер Майами» в год, когда он стал чемпионом мира, это очень крутое достижение», - передает слова Бекхэма The Athletic.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» этим летом. 36-летний аргентинский нападающий заключил трудовое соглашение до конца 2025 года.