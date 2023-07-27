​«Я вернусь»: Бекхэм вдохновлён Месси

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм опубликовал в социальных сетях видео, на котором он тренирует штрафные удары и забивает гол примерно с той же точки, откуда Лионель Месси впервые забил за клуб. На видео Бекхэм наложил фото Месси, явно выражая тот факт, что аргентинец его вдохновил.

«Думаю, я вернусь», - так подписал видео Бекхэм.

38-летний Дэвид Бекхэм добавил смеющийся смайл, то есть он пошутил – возвращаться в футбол англичанин не будет.

Добавим, что в двух матчах за «Интер Майами» Лионель Месси забил три гола. Аргентинец заключил с клубом МЛС контракт, рассчитанный до конца сезона 2025 года.