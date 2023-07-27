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США. МЛС

​Месси сделал подарок всем одноклубникам в «Интер Майами»

27 Июля 2023 • 14:42 Комментировать

После крупной победы над «Атланта Юнайтед» (4:0) в Кубке лиг футболист «Интер Майами» ДеАндре Йедлин получил вопрос от журналистов. Они спросили, где можно приобрести розово-чёрные наушники с брендом «Интер Майами».

«Это нужно спрашивать у Месси. Он получил их для команды. Я не знаю, покупал ли он их, но он подарил всей команде эти наушники перед своей первой игрой», - сказал Йедлин.

Напомним, что Лионель Месси в матче против «Атланта Юнайтед» забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра. Контракт аргентинца с клубом МЛС рассчитан до конца сезона 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ДеАндре Йедлин Интер Майами
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