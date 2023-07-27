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США. МЛС

Игрок «Интер Майами» выбрал между Месси и Бускетсом

27 Июля 2023 • 08:54 Комментировать

Форвард «Интер Майами» Джозеф Мартинес высказался об игре вместе с аргентинцем Лионелем Месси и испанцем Серхио Бускетсом.

«У нас в команде есть такой футболист, как Бускетс. Это великолепный игрок. Его можно назвать футбольным гением. Я предпочитаю Серхио Месси. Почему? Потому что он невероятен на поле. Это очень умный футболист», - передает слова Мартинеса инсайдер Франко Паницо.

Напомним, что Месси и Бускетс пополнили ряды клуба из Флориды этим летом. Звездные игроки заключили с «Интер Майами» контракты до конца 2025 года. После дебюта Лео и Серхио команда одержала две победы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Серхио Бускетс Интер Майами Джозеф Мартинес
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