Игрок «Интер Майами» выбрал между Месси и Бускетсом

Форвард «Интер Майами» Джозеф Мартинес высказался об игре вместе с аргентинцем Лионелем Месси и испанцем Серхио Бускетсом.

«У нас в команде есть такой футболист, как Бускетс. Это великолепный игрок. Его можно назвать футбольным гением. Я предпочитаю Серхио Месси. Почему? Потому что он невероятен на поле. Это очень умный футболист», - передает слова Мартинеса инсайдер Франко Паницо.

Напомним, что Месси и Бускетс пополнили ряды клуба из Флориды этим летом. Звездные игроки заключили с «Интер Майами» контракты до конца 2025 года. После дебюта Лео и Серхио команда одержала две победы.