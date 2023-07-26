Тренер «Интер Майами» отреагировал на уход фанатов после замены Месси

В ночь со вторника на среду «Интер Майами» разнёс «Атланта Юнайтед» со счётом 4:0 в Кубке лиг. Главным героем встречи стал, конечно, Лионель Месси, который забил два гола и отдал один результативный пас на партнёра.

Примерно за пятнадцать минут до финального свистка Месси был заменён, и тогда многие фанаты стали уходить со стадиона. Комментарий на этот счёт дал тренер «Интер Майами» Херардо Мартино.

«Я действительно этого не заметил. Месси – мировая звезда, и некоторые люди могут приходить на стадион только для того, чтобы его увидеть. Но Лео бы предпочёл, чтобы фанаты смотрели матчи до конца», - слова Мартино приводит ESPN.

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