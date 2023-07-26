​После замены Месси фанаты стали уходить со стадиона

В ночь со вторника на среду «Интер Майами» в Кубке лиг проводил матч против клуба «Атланта Юнайтед». Команда Херардо Мартино отпраздновала крупную победу со счётом 4:0. Лионель Месси записал на свой счёт дубль и результативный пас на партнёра.

На 78-й минуте Месси был заменён. Любопытно, что после ухода с поля звёздного аргентинца фанаты стали активно уходить со стадиона.

Напомним, что 36-летний Лионель Месси недавно подписал с «Интер Майами» трудовой договор, который рассчитан до конца сезона 2025 года. Предыдущие два сезона семикратный обладатель «Золотого мяча» провёл в «ПСЖ».