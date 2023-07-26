​Эффект Месси: Спрос на форму «Интер Майами» вырос в 25 раз

Приход Лионеля Месси в «Интер Майами» создал проблемы компании Adidas. Об этом на своих страницах рассказывает испанское издание Marca.

По данным источника, спрос на розовую форму «Интер Майами» после подписания контракта с Месси вырос в 25 раз. В настоящий момент форму купить нельзя – она распродана. Желающие могут лишь сделать предварительный заказ.

Напомним, что Лионель Месси подписал с «Интер Майами» контракт, который рассчитан до конца сезона 2025 года. Звёздный аргентинец перебрался в МЛС после двух сезонов в «ПСЖ».

Добавим, что Месси считается фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2023 года. Аргентинец выигрывал эту награду семь раз.