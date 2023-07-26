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США. МЛС

Владелец «Интер Майами»: «Футбол в США делится на до и после Месси»

26 Июля 2023 • 13:22 Комментировать

Один из владельцев «Интер Майами» Хорхе Мас высказался о влиянии аргентинского нападающего Лионеля Месси на футбол в Соединённых Штатах Америки.

«Для наших болельщиков важны хорошие результаты. Они уже истосковались по таким моментам. Футбол в стране делится на до и после Месси», - передает слова руководителя издание The Guardian.

Минувшей ночью «Интер Майами» сыграл против «Атланты Юнайтед» в матче второго тура Кубка лиги. Коллектив из Флориды отпраздновал разгромную победу со счетом 4:0. 36-летний Месси отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Хорхе Мас
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