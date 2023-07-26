Тренер «Интер Майами» отметил значимость Месси для команды

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о значимости для команды Лионеля Месси и Серхио Бускетса. В матче второго тура Кубка лиги команда из Флориды разгромила «Атланту» (4:0). В активе Месси два гола и результативный пас.

«Приход Лионеля и Серхио придал большую уверенность команде. Они несут ответственность, а остальная команда стала более раскрепощенной. В прошедшем матче мы показали хорошую эффективность», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» в середине июля. Он перешел из французского «ПСЖ». Бускетс перебрался из каталонской «Барселоны».