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США. МЛС

Тренер «Интер Майами» отметил значимость Месси для команды

26 Июля 2023 • 10:24 Комментировать

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о значимости для команды Лионеля Месси и Серхио Бускетса. В матче второго тура Кубка лиги команда из Флориды разгромила «Атланту» (4:0). В активе Месси два гола и результативный пас.

«Приход Лионеля и Серхио придал большую уверенность команде. Они несут ответственность, а остальная команда стала более раскрепощенной. В прошедшем матче мы показали хорошую эффективность», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» в середине июля. Он перешел из французского «ПСЖ». Бускетс перебрался из каталонской «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Серхио Бускетс Херардо Мартино Интер Майами
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