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США. МЛС

Месси забил 100 клубам за карьеру

26 Июля 2023 • 09:11 Комментировать (1)

Звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси отметился дублем в поединке Кубка лиги против «Атланты Юнайтед». Матч завершился уверенной победой команды 36-летнего аргентинца со счетом 4:0.

Примечательно, что «Атланта Юнайтед» стала сотым клубом, которому в своей карьере забил Месси.

Лионель перешел в «Интер Майами» по завершении сезона-2022/2023. Опытный нападающий заключил с клубом из Флориды трудовое соглашение до конца 2025 года.

До переезда в МЛС аргентинец выступал за каталонскую «Барселону» и французский «ПСЖ».

Месси забил два гола и сделал ассист во втором матче за «Интер Майами»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Alex1972
26 Июля 2023 в 10:33
Ого!..
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