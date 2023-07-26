Месси забил 100 клубам за карьеру

Звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси отметился дублем в поединке Кубка лиги против «Атланты Юнайтед». Матч завершился уверенной победой команды 36-летнего аргентинца со счетом 4:0.

Примечательно, что «Атланта Юнайтед» стала сотым клубом, которому в своей карьере забил Месси.

Лионель перешел в «Интер Майами» по завершении сезона-2022/2023. Опытный нападающий заключил с клубом из Флориды трудовое соглашение до конца 2025 года.

До переезда в МЛС аргентинец выступал за каталонскую «Барселону» и французский «ПСЖ».

Месси забил два гола и сделал ассист во втором матче за «Интер Майами»