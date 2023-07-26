Месси сделал дубль в составе «Интер Майами» за 22 минуты

В матче второго тура Кубка лиги «Интер Майами» встречался с «Атлантой Юнайтед». Команда из Флориды одержала разгромную победу со счетом 4:0.

В этом матче нападающий Лионель Месси отметился двумя забитыми мячами. Чтобы оформить дубль, 36-летнему аргентинскому футболисту понадобилось 22 минуты. Кроме того, в активе звездного форварда одна результативная передача.

Месси перешел в «Интер Майами» этим летом из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. Аргентинский нападающий заключил трудовое соглашение до конца 2025 года. Его заработная плата составляет 60 миллионов долларов.