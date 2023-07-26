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США. МЛС

Месси забил два гола и сделал ассист во втором матче за «Интер Майами»

26 Июля 2023 • 07:43 Комментировать (1)

В поединке второго тура Кубка лиги «Интер Майами», за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси, встречался с «Атлантой Юнайтед». Коллектив из Флориды одержал разгромную победу со счетом 4:0.

Месси принял непосредственное участие в триумфе своей команды. 36-летний аргентинский форвард записал себе в актив два забитых мяча и одну результативную передачу.

Напомним, что Лионель присоединился к «Интер Майами» этим летом. Он перешел в клуб на правах свободного агента, подписав трудовое соглашение до конца 2025 года. Предыдущим местом работы нападающего был французский «ПСЖ».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (1)
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Alex1972
26 Июля 2023 в 10:26
Пошло дело в гору.. Хе..
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