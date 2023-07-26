Месси забил два гола и сделал ассист во втором матче за «Интер Майами»

В поединке второго тура Кубка лиги «Интер Майами», за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси, встречался с «Атлантой Юнайтед». Коллектив из Флориды одержал разгромную победу со счетом 4:0.

Месси принял непосредственное участие в триумфе своей команды. 36-летний аргентинский форвард записал себе в актив два забитых мяча и одну результативную передачу.

Напомним, что Лионель присоединился к «Интер Майами» этим летом. Он перешел в клуб на правах свободного агента, подписав трудовое соглашение до конца 2025 года. Предыдущим местом работы нападающего был французский «ПСЖ».