Испанский полузащитник Серхио Бускетс высказался о переходе в «Интер Майами».

Футболист отметил, что американский образ жизни является мечтой для всех, ведь все возможности становятся безграничными.

«В конце концов, речь идет о том, чтобы испытать что-то, что обогатит нашу жизнь, не только мою спортивную карьеру, но и всю нашу семью», — приводит слова Бускетса The Athletic.

35-летний футболист пополнил ряды американского клуба на правах свободного агента после того, как его контракт с «Барселоной» подошел к концу. Контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.