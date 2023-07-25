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США. МЛС

Бускетс высказался о переходе в «Интер Майами»

25 Июля 2023 • 15:05 Комментировать

Испанский полузащитник Серхио Бускетс высказался о переходе в «Интер Майами».

Футболист отметил, что американский образ жизни является мечтой для всех, ведь все возможности становятся безграничными.

«В конце концов, речь идет о том, чтобы испытать что-то, что обогатит нашу жизнь, не только мою спортивную карьеру, но и всю нашу семью», — приводит слова Бускетса The Athletic.

35-летний футболист пополнил ряды американского клуба на правах свободного агента после того, как его контракт с «Барселоной» подошел к концу. Контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Бускетс Интер Майами
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