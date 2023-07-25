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США. МЛС

В «Интер Майами» рассказали, когда Месси может выйти в стартовом составе

25 Июля 2023 • 08:36 Комментировать

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о том, когда стоит ждать появления нападающего Лионеля Месси и полузащитника Серхио Бускетса в стартовом составе команды.

«Очень вероятно, что Лео и Серхио будут играть больше. Если они будут играть больше, то динамика команды изменится. Скорее всего, они выйдут с первых минут в следующем матче. Все будет зависеть от их состояния», - передает слова специалиста издание The Athletic.

Напомним, что Месси и Бускетс дебютировали за команду из Флориды в поединке против мексиканского «Крус Асуля». Оба игрока вышли в начале второго тайма. Лионель принес команде победу, отметившись голом со штрафного в добавленное время.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Серхио Бускетс Херардо Мартино Интер Майами
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