В «Интер Майами» рассказали, когда Месси может выйти в стартовом составе

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о том, когда стоит ждать появления нападающего Лионеля Месси и полузащитника Серхио Бускетса в стартовом составе команды.

«Очень вероятно, что Лео и Серхио будут играть больше. Если они будут играть больше, то динамика команды изменится. Скорее всего, они выйдут с первых минут в следующем матче. Все будет зависеть от их состояния», - передает слова специалиста издание The Athletic.

Напомним, что Месси и Бускетс дебютировали за команду из Флориды в поединке против мексиканского «Крус Асуля». Оба игрока вышли в начале второго тайма. Лионель принес команде победу, отметившись голом со штрафного в добавленное время.