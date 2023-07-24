Бекхэм оценил дебют Месси за «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал дебют аргентинского нападающего Лионеля Месси за команду из Флориды.

«Сбылась мечта каждого, кто посетил стадион в тот день. Все увидели дебют Лионеля в МЛС. У меня нет слов, чтобы описать это. Особенная ночь для нашего клуба. Это очень значимый момент для страны и лиги. Горжусь этим моментом», - передает слова Бекхэма пресс-служба МЛС.

Месси вышел на замену в поединке Кубка лиги против мексиканского «Крус Асуля». Лионель принес победу своей команде со счетом 2:1, отметившись голом со штрафного удара в добавленное время.