Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Бекхэм оценил дебют Месси за «Интер Майами»

24 Июля 2023 • 08:28 Комментировать

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал дебют аргентинского нападающего Лионеля Месси за команду из Флориды.

«Сбылась мечта каждого, кто посетил стадион в тот день. Все увидели дебют Лионеля в МЛС. У меня нет слов, чтобы описать это. Особенная ночь для нашего клуба. Это очень значимый момент для страны и лиги. Горжусь этим моментом», - передает слова Бекхэма пресс-служба МЛС.

Месси вышел на замену в поединке Кубка лиги против мексиканского «Крус Асуля». Лионель принес победу своей команде со счетом 2:1, отметившись голом со штрафного удара в добавленное время.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июля
08:28 · США. МЛС
Бекхэм оценил дебют Месси за «Интер Майами»
05:28 · Италия. Серия А
Бернардески может вернуться в Серию А
00:47 · США. МЛС
Шансы Месси выиграть «Золотой мяч» в 2023 году оцениваются в 75% 2
23 Июля
08:42 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон прошёл медосмотр в саудовском клубе
22 Июля
13:23 · США. МЛС
​Месси забил 700 голов без учёта пенальти
13:18 · США. МЛС
Месси оторвался от Роналду по голам со штрафных
10:37 · США. МЛС
Леброн Джеймс оценил дебют Месси в МЛС 1
09:45 · Бразилия
«Интер Майами» договорился со звёздным нападающим
09:20 · США. МЛС
Месси рассказал, кому посвятил победу в дебютном матче за «Интер Майами»
09:02 · США. МЛС
Мартино - о голе Месси: «Для Лионеля это обычное дело»
08:56 · США. МЛС
Кардашьян отреагировала на дебют Месси за «Интер Майами»
08:44 · США. МЛС
Бекхэм не сдержал слёз после гола Месси
08:18 · США. МЛС
Месси: «Я воспользовался последним шансом»
07:22 · США. МЛС
«Интер Майами» отреагировал на потрясающий гол Месси
21 Июля
19:05 · Бразилия
​Тренер «Гремио» ответил на вопрос о возможном уходе Суареса в клуб Месси
Все новости
Рекомендуем