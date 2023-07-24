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США. МЛС

Шансы Месси выиграть «Золотой мяч» в 2023 году оцениваются в 75%

24 Июля 2023 • 00:47 Комментировать (1)
Интер Майами
...
Шарлотт
21.08 02:30

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси считается явным фаворитом в споре за «Золотой мяч».

36-летний форвард стал победителем чемпионата мира в Катаре в составе сборной Аргентины, а также был признан лучшим игроком турнира. Кроме того, новичок «Интер Майами» помог «Пари Сен-Жермен» завоевать очередной титул Лиги 1 в минувшем сезоне. Согласно сведениям испанских СМИ, специалисты оценивают вероятность победы Месси в борьбе за «Золотой мяч» в 75%. Аргентинец значительно опережает Эрлинга Холанна, завоевавшего требл с «Манчестер Сити» и ставшего лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Золотой Мяч Интер Майами Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Alex1972
24 Июля 2023 в 01:13
Да и пёс с ним, с этим ЗМ... Хе..
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