Шансы Месси выиграть «Золотой мяч» в 2023 году оцениваются в 75%

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси считается явным фаворитом в споре за «Золотой мяч».

36-летний форвард стал победителем чемпионата мира в Катаре в составе сборной Аргентины, а также был признан лучшим игроком турнира. Кроме того, новичок «Интер Майами» помог «Пари Сен-Жермен» завоевать очередной титул Лиги 1 в минувшем сезоне. Согласно сведениям испанских СМИ, специалисты оценивают вероятность победы Месси в борьбе за «Золотой мяч» в 75%. Аргентинец значительно опережает Эрлинга Холанна, завоевавшего требл с «Манчестер Сити» и ставшего лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Премьер-лиги.