​Месси забил 700 голов без учёта пенальти

Лионель Месси прекрасным образом дебютировал за «Интер Майами». В матче Кубка лиг против мексиканского «Крус Асуль» аргентинец вышел на замену и принёс своей команде победу, забив гол со штрафного в добавленное ко второму тайму время.

Как сообщает статистический портал Messi vs Ronaldo, теперь Месси имеет на своём счету 700 голов в карьере без учёта пенальти.

Всего во взрослой карьере Месси забил 808 мячей. С одиннадцатиметровой отметки капитан сборной Аргентины забивал 108 раз.

Напомним, что недавно Лионель Месси подписал с «Интер Майами» контракт, рассчитанный до конца сезона 2025 года.

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