Месси оторвался от Роналду по голам со штрафных

В ночь с пятницы на субботу Лионель Месси дебютировал за «Интер Майами». В компенсированное ко второму тайму время звёздный аргентинец забил гол со штрафного и принёс своей команде победу над мексиканским «Крус Асуль» (2:1) в Кубке лиг.

Как сообщает статистический портал Messi vs Ronaldo, теперь на счету Месси 63 гола со штрафных в карьере. 53 из них аргентинец забил на клубном уровне, а ещё 10 – за сборную.

Месси оторвался ото Роналду – португалец забил со штрафных 60 голов. Как известно, Криштиану с начала 2023 календарного года выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Его контракт рассчитан до средины 2025 года.