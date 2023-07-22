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США. МЛС

Месси оторвался от Роналду по голам со штрафных

22 Июля 2023 • 13:18 Комментировать

В ночь с пятницы на субботу Лионель Месси дебютировал за «Интер Майами». В компенсированное ко второму тайму время звёздный аргентинец забил гол со штрафного и принёс своей команде победу над мексиканским «Крус Асуль» (2:1) в Кубке лиг.

Как сообщает статистический портал Messi vs Ronaldo, теперь на счету Месси 63 гола со штрафных в карьере. 53 из них аргентинец забил на клубном уровне, а ещё 10 – за сборную.

Месси оторвался ото Роналду – португалец забил со штрафных 60 голов. Как известно, Криштиану с начала 2023 календарного года выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Его контракт рассчитан до средины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Интер Майами
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