Леброн Джеймс оценил дебют Месси в МЛС

Звездный баскетболист Леброн Джеймс, который выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о победном голе нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в поединке с «Крус Асулем» (2:1).

«Лионель отметился победным мячом в дебютном поединке МЛС. Безусловно, это очередное доказательство его величия», - оставил сообщение Джеймс в своих социальных сетях.

Месси забил победный гол в добавленное время со штрафного удара.

36-летний аргентинец пополнил ряды «Интер Майами» этим летом. Чемпион мира перешел в статусе свободного агента, заключив трудовое соглашение до конца 2025 года.