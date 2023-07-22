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США. МЛС

Леброн Джеймс оценил дебют Месси в МЛС

22 Июля 2023 • 10:37 Комментировать (1)

Звездный баскетболист Леброн Джеймс, который выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о победном голе нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в поединке с «Крус Асулем» (2:1).

«Лионель отметился победным мячом в дебютном поединке МЛС. Безусловно, это очередное доказательство его величия», - оставил сообщение Джеймс в своих социальных сетях.

Месси забил победный гол в добавленное время со штрафного удара.

36-летний аргентинец пополнил ряды «Интер Майами» этим летом. Чемпион мира перешел в статусе свободного агента, заключив трудовое соглашение до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Леброн Джеймс Интер Майами
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Июля 2023 в 12:31
Неплохо.. Но Карри лучше..
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