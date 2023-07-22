Месси рассказал, кому посвятил победу в дебютном матче за «Интер Майами»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, кому посвятил победный гол в матче против «Крус Асуля» в первом туре Кубка лиги. 36-летний аргентинец поразил ворота соперника на 94-й минуте.

«Хотел бы посвятить эту победу одноклубнику Яну Фрэю, который получил серьезную травму. У него до этого было два повреждения, и сегодня ему снова не повезло», - передает слова 36-летнего аргентинского футболиста пресс-служба МЛС.

Матч завершился победой «Интер Майами» со счетом 2:1. Это был дебютный поединок Месси за команду из Флориды. Контракт Лионеля рассчитан до конца 2025 года.