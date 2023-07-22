Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Мартино - о голе Месси: «Для Лионеля это обычное дело»

22 Июля 2023 • 09:02 Комментировать

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино пообщался с журналистами после победы над «Крус Асулем» (2:1) в первом туре Кубка лиги. Решающий гол в матче забил аргентинский форвард Лионель Месси в добавленное время.

«Этот фильм мы видели уже неоднократно. Для Лионеля это обычное дело. Выглядит все довольно обычно, но это не так. Мы говорим о лучшем игроке в истории», - передает слова специалиста Denver Post.

Месси перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года. До переезда в США чемпион мира два сезона провел в «ПСЖ».

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июля
10:37 · США. МЛС
Леброн Джеймс оценил дебют Месси в МЛС
09:45 · Бразилия
«Интер Майами» договорился со звёздным нападающим
09:20 · США. МЛС
Месси рассказал, кому посвятил победу в дебютном матче за «Интер Майами»
09:02 · США. МЛС
Мартино - о голе Месси: «Для Лионеля это обычное дело»
08:56 · США. МЛС
Кардашьян отреагировала на дебют Месси за «Интер Майами»
08:44 · США. МЛС
Бекхэм не сдержал слёз после гола Месси
08:18 · США. МЛС
Месси: «Я воспользовался последним шансом»
07:22 · США. МЛС
«Интер Майами» отреагировал на потрясающий гол Месси
21 Июля
19:05 · Бразилия
​Тренер «Гремио» ответил на вопрос о возможном уходе Суареса в клуб Месси
18:53 · Италия. Серия А
​«Лацио» подписал автора покера в ворота «Реала» 1
16:55 · США. МЛС
​Роналду и Месси входят в тройку людей с самым высоким доходом в одной социальной сети
13:55 · США. МЛС
​Тренер «Интер Майами» ответил на вопрос о возможном подписании Иньесты
07:44 · США. МЛС
Бускетс высказался о воссоединении с Месси
03:24 · США. МЛС
Из-за Месси «Интер Майами» продаёт билеты в пять раз дороже, выросли цены и на футболки
20 Июля
23:46 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Месси попал в отличный клуб, я желаю ему всего наилучшего»
Все новости
Рекомендуем