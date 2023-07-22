Мартино - о голе Месси: «Для Лионеля это обычное дело»

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино пообщался с журналистами после победы над «Крус Асулем» (2:1) в первом туре Кубка лиги. Решающий гол в матче забил аргентинский форвард Лионель Месси в добавленное время.

«Этот фильм мы видели уже неоднократно. Для Лионеля это обычное дело. Выглядит все довольно обычно, но это не так. Мы говорим о лучшем игроке в истории», - передает слова специалиста Denver Post.

Месси перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года. До переезда в США чемпион мира два сезона провел в «ПСЖ».