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США. МЛС

Кардашьян отреагировала на дебют Месси за «Интер Майами»

22 Июля 2023 • 08:56 Комментировать

Известная американская модель и актриса Ким Кардашьян отреагировала на дебют аргентинского нападающего Лионеля Месси за «Интер Майами».

«Мой сын – большой поклонник Месси. Он был рад наблюдать за его игрой сегодня. Мой сын одержим этой игрой», - сказала Кардашьян.

Месси вышел на поле в начале второго тайма матча между «Интер Майами» и Крус Асулем». В добавленное время аргентинец забил гол со штрафного и принес своей команде победу со счетом 2:1.

Лионель пополнил ряды команды из Флориды этим летом в статусе свободного агента. Контракт аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Ким Кардашьян
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