Бекхэм не сдержал слёз после гола Месси

Бывший футболист мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед», а ныне совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм эмоционально отреагировал на дебютный гол нападающего команды Лионеля Месси. Англичанин не сдержал слез после забитого мяча.

36-летний аргентинский форвард принес победу команде из Флориды в поединке против «Крус Асуля». Месси поразил ворота соперника со штрафного в добавленное время. В итоге «Интер Майами» отпраздновал победу со счетом 2:1. Это был дебютный матч Лионеля за американский клуб.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» этим летом на правах свободного агента. Аргентинец заключил контракт до конца 2025 года.