Месси: «Я воспользовался последним шансом»

Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своем дебюте за команду в поединке против «Крус Асуля».

«Команда хотела стартовать с победы. Было важно добиться хорошего результата. Мой гол? Это был последний шанс для меня в матче, и я им воспользовался», - передает слова 36-летнего форварда The Sun.

Напомним, что встреча завершилась победой «Интер Майами» со счетом 2:1. Месси забил решающий гол в добавленное время.

Лионель пополнил ряды клуба из Флориды этим летом. 36-летний аргентинец перешел на правах свободного агента, подписав трудовой договор до конца 2025 года.