«Интер Майами» отреагировал на потрясающий гол Месси

Минувшей ночью состоялся поединок первого тура Кубка лиг МЛС + МХ. В нем отношения выясняли американский «Интер Майами» и мексиканский «Крус Асуль». Матч завершился победой команды из Флориды со счетом 2:1. Решающий гол в добавленное время со штрафного забил аргентинский нападающий Лионель Месси.

После завершения поединка в официальном аккаунте «Интер Майами» в социальных сетях была опубликована реакция на гол Лионеля.

«Кричите Лео», - говорится в публикации клуба из Флориды.

Этот был дебютный матч для Месси за новую команду. 36-летний чемпион мира перешел в «Интер Майами» этим летом, подписав контракт до 2025 года.