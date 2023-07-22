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США. МЛС

«Интер Майами» отреагировал на потрясающий гол Месси

22 Июля 2023 • 07:22 Комментировать

Минувшей ночью состоялся поединок первого тура Кубка лиг МЛС + МХ. В нем отношения выясняли американский «Интер Майами» и мексиканский «Крус Асуль». Матч завершился победой команды из Флориды со счетом 2:1. Решающий гол в добавленное время со штрафного забил аргентинский нападающий Лионель Месси.

После завершения поединка в официальном аккаунте «Интер Майами» в социальных сетях была опубликована реакция на гол Лионеля.

«Кричите Лео», - говорится в публикации клуба из Флориды.

Этот был дебютный матч для Месси за новую команду. 36-летний чемпион мира перешел в «Интер Майами» этим летом, подписав контракт до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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