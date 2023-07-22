Месси прокомментировал дебютный гол за «Интер Майами»

В ночь с 21 на 22 июля состоялся поединок между «Интер Майами» и клубом «Крус Асуль». Американская команда отпраздновала победу со счетом 2:1 благодаря голу аргентинского нападающего Лионеля Месси со штрафного в компенсированное время.

После завершения встречи 36-летний форвард прокомментировал дебютный гол за новую команду.

«Поехали! Для меня и моей команды очень важна эта победа. Продолжаем», - оставил сообщение Месси в социальных сетях.

Лионель пополнил ряды «Интер Майами» этим летом. Аргентинец заключил с клубом контракт до конца 2025 года. До переезда в США Месси два сезона провел в «ПСЖ».