Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Месси прокомментировал дебютный гол за «Интер Майами»

22 Июля 2023 • 07:17 Комментировать

В ночь с 21 на 22 июля состоялся поединок между «Интер Майами» и клубом «Крус Асуль». Американская команда отпраздновала победу со счетом 2:1 благодаря голу аргентинского нападающего Лионеля Месси со штрафного в компенсированное время.

После завершения встречи 36-летний форвард прокомментировал дебютный гол за новую команду.

«Поехали! Для меня и моей команды очень важна эта победа. Продолжаем», - оставил сообщение Месси в социальных сетях.

Лионель пополнил ряды «Интер Майами» этим летом. Аргентинец заключил с клубом контракт до конца 2025 года. До переезда в США Месси два сезона провел в «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июля
07:22 · США. МЛС
«Интер Майами» отреагировал на потрясающий гол Месси
21 Июля
19:05 · Бразилия
​Тренер «Гремио» ответил на вопрос о возможном уходе Суареса в клуб Месси
18:53 · Италия. Серия А
​«Лацио» подписал автора покера в ворота «Реала» 1
16:55 · США. МЛС
​Роналду и Месси входят в тройку людей с самым высоким доходом в одной социальной сети
13:55 · США. МЛС
​Тренер «Интер Майами» ответил на вопрос о возможном подписании Иньесты
07:44 · США. МЛС
Бускетс высказался о воссоединении с Месси
03:24 · США. МЛС
Из-за Месси «Интер Майами» продаёт билеты в пять раз дороже, выросли цены и на футболки
20 Июля
23:46 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Месси попал в отличный клуб, я желаю ему всего наилучшего»
23:38 · США. МЛС
Спортивный директор «Интер Майами»: «Альба – один из лучших крайних защитников мира уже более десяти лет»
20:16 · США. МЛС
​Бекхэм назвал задачи Месси в «Интер Майами» 1
18:59 · США. МЛС
​Иньеста присоединится к Месси в «Интер Майами»
17:47 · США. МЛС
​Месси помог игроку «Интер Майами» с билетами на свою презентацию
14:34 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» ответил на вопрос о дебюте Месси
12:43 · США. МЛС
Месси стал капитаном «Интер Майами»
09:33 · США. МЛС
Клуб Месси объявил о новом трансфере
Все новости
Рекомендуем