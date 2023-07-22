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США. МЛС

Месси шикарным голом со штрафного на 90+4-й минуте принёс победу «Интер Майами» в дебютном матче молния

22 Июля 2023 • 05:37 Комментировать

Американский «Интер Майами» одержал победу над мексиканским «Крус Асуль» со счётом 2:1 в дебютном для Лионеля Месси матче.

Противостояние команд можно было назвать более-менее равным примерно до 40-й минуты, когда инициативу перехватил клуб Дэвида Бекхэма. Уверенная игра команды принесла свои плоды – на 44-й минуте счёт в матче открыл Роберт Тэйлор.

Во второй половине встречи произошли долгожданные события – на 54-й минуте на поле появились чемпион мира 2022 года аргентинец Лионель Месси и чемпион мира 2010 года испанец Серхио Бускетс. Однако, несмотря на фантастические и уверенные действия спортсменов, игра всё также проходила на встречных курсах с небольшим преимуществом «Интера», что, впрочем, не помогло – на 65-й минуте Уриэль Антуна сравнял счёт – 1:1.

Ближе к концу встречи американская команда сумела, казалось бы, выйти вперёд – при выходе 2 в 2 Месси решил не бить сам, а отдал передачу на партнёра по команде, который расстрелял уже пустые ворота. Однако мяч не был засчитан – офсайд.

Казалось, всё идёт к ничейному исходу по итогам основного времени, но буквально в последней атаке «Интера» на Месси был совершён фол в непосредственной близости от штрафной. Гений подошёл к мячу и точнёхоньким ударом в левую «девятку» принёс «Интеру» победу в дебютном для себя матче за этот коллектив.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Серхио Бускетс Крус Асуль МЛС Интер Майами Роберт Тэйлор
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