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США. МЛС

​Роналду и Месси входят в тройку людей с самым высоким доходом в одной социальной сети

21 Июля 2023 • 16:55 Комментировать

Звёздный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду возглавил рейтинг людей, которые зарабатывают больше всех в одной популярной социальной сети. Рейтинг был составлен HopperHQ. Роналду получает 1,87 миллиона фунтов за каждую спонсорскую публикацию.

На втором месте расположилась модель Кайли Дженнер с заработком в 1,47 миллиона фунтов за пост. Тройку замкнул новичок «Интер Майами» Лионель Месси – аргентинец получает 1,38 миллиона фунтов за публикацию.

Отметим, что Лионель Месси может дебютировать за «Интер Майами» в ночь с пятницы на субботу в матче против «Крус Асуль» в Кубке лиг.

Роналду может столкнуться с проблемами из-за щитков

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Интер Майами
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