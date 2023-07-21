​Роналду и Месси входят в тройку людей с самым высоким доходом в одной социальной сети

Звёздный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду возглавил рейтинг людей, которые зарабатывают больше всех в одной популярной социальной сети. Рейтинг был составлен HopperHQ. Роналду получает 1,87 миллиона фунтов за каждую спонсорскую публикацию.

На втором месте расположилась модель Кайли Дженнер с заработком в 1,47 миллиона фунтов за пост. Тройку замкнул новичок «Интер Майами» Лионель Месси – аргентинец получает 1,38 миллиона фунтов за публикацию.

Отметим, что Лионель Месси может дебютировать за «Интер Майами» в ночь с пятницы на субботу в матче против «Крус Асуль» в Кубке лиг.

Роналду может столкнуться с проблемами из-за щитков